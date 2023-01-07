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Стало известно, сотрудники каких сфер в Петербурге больше других хотят отойти от вредных привычек

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© Фото: Pxhere

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В этом году большая часть жителей Северной столицы хотела бы отказаться от вредных привычек. В некоторых сферах процент заметно выше, чем в остальных, но в целом желание перейти на ЗОЖ поддерживают более 70% горожан.

Исследование провели аналитики сервиса hh.ru, и, согласно полученным результатам, 75% петербуржцев хотят в 2023 году избавиться от вредных привычек. Отмечается, что 22% из опрошенных в ближайшее время действительно примут меры по переходу на здоровый образ жизни, еще 29% уже активно практикуют ЗОЖ и уменьшили количество вредных привычек, а еще 23% хотели бы избавиться от них, но пока морально не готовы.  Однако четверть опрошенных петербуржцев ответили, что их всё устраивает, поэтому отказываться от чего-то они не собираются.

Выяснилось, что больше всего от вредных привычек хотят избавиться строители и риэлторы, при этом 44% из них уже ведут ЗОЖ. Отказаться от алкоголя и сигарет были бы не против работники транспортной сферы и логистики. Таких людей специалисты насчитали 39%. 

Очень хотят, но пока не готовы перейти в ЗОЖ работники продаж и ИТ-специалисты. В каждый сфере получилось по 26% таких петербуржцев. А вот теми, кого в принципе все устраивает, стали сотрудники бухгалтерской сферы и административный персонал.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Петербурга дали прогнозы по поводу своей карьеры на 2023 год. Выяснилось, что половина опрошенных оценивають свои карьерные перспектив достаточно пессимистично.

 

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