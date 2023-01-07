В Госветслужбе Ленобласти рассказали о рождественском чуде для овчарки Греты

Овчарка Грета и ее хозяин получили настоящий подарок на Рождество, - благодаря вовремя оказанной поддержке животное смогло поправиться, а владелец теперь может отбросить лишние переживания.

Историю спасения собаки из Волхова рассказали в Государственной ветеринарной службе Ленинградской области. Так получилось, что прямо в разгар новогодних праздников Грета сломала лапу, которая в последствии сильно опухла и болела. Овчарке срочно требовалась операция, но у ее владельца не было необходмой суммы на лечение в частной клинике, кроме того там не находилось подходящего оборудования. И тут на помощь пришли специалисты Госветслужбы. Об этом рассказал "Brif".

Так, начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов заявил, что нужно срочно помочь животному. Врачи на станции по борьбе с болезнями животных Волховского района сделали рентгеновское исследование, установили диагноз, после чего коллеги из ветеринарной клиники Всеволожска успешно провели сложную операцию на сломанной лапе овчарки.

Отмечается, что сейчас Грете стало намного лучше.