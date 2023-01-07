Петербургский синоптик объяснил эффект "Ладога работает"

Петербург и область уже вовсю захватили морозы, однако, насмотря на это, региону повезло с погодой, считает специалист.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил, что город и Карельский перешеек защищает от сильных морозов Ладога. Именно поэтому от синоптиков часто можно услышать фразу: "Ладога работает". Об этом специалист рассказал в своем Telegram-канале.

Дело в том, что в очень холодную погоду над Ладогой образуются облака. По словам Колесова, при определенных направлениях северо-восточного ветра с акватории начинает выносить облака, снег и тепло. Как правило, это с легкостью можно отследить на спутниковых снимках и локаторе. Однако самым сложным в условиях антициклона и слабом ветре все еще остается остлеживание смены направления воздушных масс. Сегодня это сделать все-таки удалось.

Синоптик заверил, что уже в скором времени произойдет смена ветра к югу, а пока в Ленобласти морозы уже начинают крепчать до -20 и -29 градусов. Интересно, что предстоящая ночь принесет мороз не только в окрестности Петербурга, но и в сам город.

Завтрашний день, как и прогнозировалось раньше, все еще остается самым морозным из тех, что ожидаются в ближайшее время.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге наступили один из самых морозных и холодных дней, о которых уже давно предупреждают синоптики. Сегодня местами на территории Ленобласти столбик термометра опустится до -20 градусов.