Из-за сильных морозов в квартирах петербуржцев станет теплее

К Рождеству в город придут настоящие морозы. Синоптики предупреждают, что столбик термометра может опуститься вплоть до -20 градусов. В связи с таким сильным похолоданием было принято решение нагреть квартиры петербуржцев с помощью дополнительного тепла в батареях.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уже принялись за корректировку температуры в системах теплоснабжения. Об этом сообщает "Neva.Today".

Так, из-за предстоящих морозов в квартирах горожан планируют увеличить отопление, известно, что этим вопросом специалисты уже занимаются.

Напомним, что самое сильное похолодание ожидается с седьмого по девятое января, когда показатели опустятся до -20 градусов. При этом потепления стоит ждать только к середине следующей недели. Уже в ближайшие дни столбик термометра передвинется с -5 на -13 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что уже не первый день Петербург засыпает снегом, а синоптики продолжают напоминать горожанам о сильнх морозах, которые нагрянут прямо к Рождеству.