  • 4 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 -1.6403
USD ММВБ 16:33 71.9408  
EUR 31.12.2022 75.6553 -0.4212
EUR ММВБ 16:33 76.2825  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге мигрантам по закону хотят запретить вступать в фиктивные браки

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

В России подготовили законопроект, согласно которому иностранцы не смогут оставаться в стране через фиктивные браки и отцовство.

Документ подгтовило МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что новый законопроект поможет сделать лучше миграционное законодательство и предотвратить незаконное получение для иностранцев миграционного статуса в Российской Федерации. Об этом пишет телеканал "360".

Волк подчеркнула, что в настоящее время документ проходит процедуру межведомственного согласования.

В общей сложности за 11 месяцев 2022 года в России  после доказательства недействительности браков были аннулированы примерно 400 разрешительных документов иностранцам.

Волк напомнила, что законом предусмотрено упрощенное получение гражданства гражданина РФ для иностранцев после трехлетнего брака, но в случае, если в семье есть общий ребенок, требование соблюдать срок снимается.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram