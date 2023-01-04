В Петербурге мигрантам по закону хотят запретить вступать в фиктивные браки

В России подготовили законопроект, согласно которому иностранцы не смогут оставаться в стране через фиктивные браки и отцовство.

Документ подгтовило МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что новый законопроект поможет сделать лучше миграционное законодательство и предотвратить незаконное получение для иностранцев миграционного статуса в Российской Федерации. Об этом пишет телеканал "360".

Волк подчеркнула, что в настоящее время документ проходит процедуру межведомственного согласования.

В общей сложности за 11 месяцев 2022 года в России после доказательства недействительности браков были аннулированы примерно 400 разрешительных документов иностранцам.