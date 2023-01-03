Торговый центр в Кировском районе переделают в гостиничный комплекс

Старейший торговый комплекс на Промышленной улице планируют превратить в гостиничный комплекс.

В настоящий момент разрешение на реконструкцию ТЦ «Нарвский» уже выдал комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Здание нельзя сносить, так как оно является историческим, поэтому было принято решение провести реконструкцию и сделать на Промышленной новый мультифункциональный торгово-офисный гостиничный комплекс. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Предполагается, что здание расположено в месте, которое способствует его использованию в коммерческих целя.

Известно, что ТЦ был открыт в 1997 году в бывших корпусах фабрики «Ленсукно». Сейчас там работают отделы, где торгуют одеждой, хозтоварами, пластинками и книгами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в течении трех лет в Севернолй столице планируют построить шесть новых торговых центров. При этом девелоперская активность смещается по большей части в пригороды.