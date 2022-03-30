Правительство рассказало, сколько в России запасов сахара

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько запасов сахара лежит на российских складах. Информацией она поделилась во время интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Абрамченко, в России есть около 2 миллионов тонн сахара. Вице-премьер считает, что этого хватит. В сентябре ожидается новый урожай сахарной свеклы. Дефицит продукта политик связывает со спросом, который превысил предложение.

«Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет», — предполагает Виктория Абрамченко.