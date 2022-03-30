В российских кинотеатрах покажут контент популярных блогеров

В российских кинотеатрах начнут показывать контент полулярных YouTube-блогеров. Об этом сеть «Каро» сообщила на своем официальном сайте.
В апреле 2022 года в кинотетрах «Каро» запустят проект «Видеоблогеры в кино». 4 апреля в киноцентре «Октябрь» покажут новый эпизод комедийного шоу «Подземелья Чикен Карри» YouTube-проекта «Чикен Карри».
В рамках проекта, зрителей ждут презентации, дискуссии с блогерами и многое другое. В сети кинотеатров ризвали видеоблогеров к сотрудничеству и рассказали, что могут показатб контент на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде.