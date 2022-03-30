В Петербурге до конца недели перекроют крайнюю левую полосу на КАД ради уборки

В Петербурге на внутреннем кольце КАД на четыре дня перекроют одну полосу ради уборки. Об этом 30 марта сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 31 марта по 3 апреля на участке между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе будут избавляться от загрязнений. Ограничения автомобильного движения конутся всех полос КАДа с 61-го по 65-й км.

Четвертую полосу перекроют, а по первой, второй и третьей полосам скорость ограничат до 50 км/ч. Для автомобилистов появятся знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Сообщение об ограничениях появятся и на табло.