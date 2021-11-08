Петербургский суд дал условный срок экс-сотруднику Росреестра за взятничество

Объединенной пресс-службе судов Петербурга 8 ноября.

Смольнинский районный суд дал условный срок Артёму Абрамяну, Юрию Усачеву и Ольге Бохан.

Артём Абрамян был сотрудником регионального управления Росреестра. Мужчину обвиняли в намерении получить взятку в миллион рублей за регистрацию права собственности на 28 земельных участков, входящих в состав СНТ "Заозёрное" (посёлок Лесное, Пушкин).

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Артема Абрамяна, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-п.в ч.5 ст.290 УК РФ, Юрия Усачева и Ольги Бохан, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а, б ч.3 ст.291.1 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ», — пишет пресс-служба.