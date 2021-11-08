В Ленобласти в онлайн режиме реконструкторы показали освобождение Выборга

В Выборгском районе Ленобласти реконструкторы «Красной звезды» 7 ноября в 15:00 показали на трансляции освобождение Выборга от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло в 1944 году.

Реконструкцию организовали в виде прямой трансляции из-за локдауна. «Огненный штурм! Освобождение Выборга!» зрители посмотрели 7 ноября в 15:00 в социальной сети ВКонтакте.

За 50 минут реконструкторы показали наступления вражеских войск на город, инициировали ожесточенные бои, финскую оборону и Красную армию. Были задействованы артиллерии и бронетехника.

Реконструкторы провели мероприятие в рамках проекта, реализуемого при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.







