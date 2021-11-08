Forskning: средний половой акт длится меньше 8 минут

Туре Хольте Фоллестад, глава Норвежской ассоциации клинической сексологии и заместитель директора клиники «Секс и общество» в Осло рассказал изданию Forskning о нормальной продолжительности полового акта.

Средний полноценный половой акт длится около восьми минут и может быть продолжительностью меньше или чуть-чуть дольше. В массовой культуре часто показывают долгие страстные сцены, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни.

Издание уточняет, что около 30% опрошенных мужчин беспокоятся о том, что не могут достаточно хорошо контролировать свою эякуляцию. При этом, если мужчина не может эякулировать дольше 15 минут — это является аномалией и может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.