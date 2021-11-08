В Сестрорецке после масштабной реконструкции открылась школа № 434

Об этом 8 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Сестрорецке после масштабной реконструкции открылась 434-я школа.

На улице Мосина построили трехэтажный корпус для школьников начальных классов. В корпусе для старшеклассников произведен капитальный ремонт с перепланировкой помещений. Здание соединили с новым с помощью крытого перехода.

Губернатор Петербурга Александр Беглов присутствовал на торжественной линейке, на которой прозвучал первый звонок. Политик подарил учреждению сертификат на сумму в 4,5 миллиона рублей на закупку дополнительного оборудования.

«В нем два бассейна — и большой бассейн, и маленький. Здесь хороший спортивный зал. Здесь хороший стадион с волейбольной, баскетбольной площадками и много тренажеров есть. Поэтому, я думаю, в этой школе вам будет уютно, хорошо», — прокомментировал открытие школы губернатор Петербурга.

Ремонт школы № 434 в Сестрорецке начали 7 лет назад и планировали завершить на два года. Подрядчики регулярно нарушали сроки, поэтому через суд был разорван контракт и в 2019 году договор заключили уже с другими строителями.