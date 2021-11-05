Волонтеры в Гатчине спасли щенка, упавшего в люк

В Гатчине 5 ноября, в пятницу, добровольцы спасли щенка. Собака провалилась в люк с водой и доставать его было трудно и опасно.

Координаторы подразделения «Кошкиспас» ПСО «Экстремум» получили сообщение об упавшем щенке сегодня около 11:25. Два волонтеры выехали на место происшествия и днем смогли вытащить животное.

Собака была в люке за решеткой. Неизвестно, как щенок оказался в труднодоступном месте. После того, как животное достали, его забрали заявители.

Каждый человек, который увидит зверя в труднодоступном месте, может позвонить по горячей линии Службы спасения животных: (812) 602-7-602 (с 9-00 до 22-00).