В Ленобласти раздельно собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика

Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Ленобласти с декабря 2020 года реализуется программа по раздельному сбору пластика и стекла. К 1 ноября жители региона сдали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика.

«Централизованная программа придомового сбора стекла и пластика реализуется поэтапно. Первые контейнеры стали расставлять в декабре 2020 года, к 1 ноября 2021 года собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика», - рассказала пресс-служба областной администрации.

На данный момент проект существует в 9 районах региона из 18. Стекло и пластик можно раздельно сдать в Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском районах.

На придомовых контейнерных площадках расставлено 520 комплектов специальных контейнеров.