В Петербурге появилась первая новогодняя ель

Об этом 4 ноября рассказали местные жители в социальных сетях.

В Петербурге поставили первую праздничную елку к Новому Году. На Богатырском проспекте, 13 около гипермаркета «О`Кей» появилось украшенное дерево.

Пользователи в социальных сетях разошлись во мнении по поводу ранней установки елей. Одни пишут, что деревья успеют надоесть, а другие замечают, что район стал выглядеть приятнее.

Для подготовки города к Новому году петербургские власти выделяют 95 миллионов рублей. На новогодние ели из них уйдет 33 млн рублей.