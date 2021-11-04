Власти отвергли письмо клуба писателей Петербурга в защиту портрета Хармса

Власти Петербурга отвергли письмо членов ПЕН-клуба с просьбой не уничтожать 10-метровый портрет Даниила Хармса на Маяковской улице.

Обращение прокомментировала пресс-секретарь администрации Центрального района города Наталья Чачина.

«Понимаете, это детский лепет на лужайке. Хоть сто петиций пишите, есть закон, который обязаны соблюдать все. Закон гласит: все рисунки на фасадах должны быть согласованы. Есть порядок действий. Он был нарушен. Смысл подавать петиции, вступаться, если законодательство нарушено?», — сказала изданию «Подъём» представитель районной администрации.

Граффити с Хармсом появилось в 2016 году. Уже тогда чиновники захотели уничтожить портрет, но за него вступился действующий в тот момент губернатор Георгий Полтавченко. После этого чиновники оставили попытки закрасить изображение Хармса вплоть до 2021 года.