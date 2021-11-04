В Шушарах завершена реконструкция фонтана

Об этом четвертого ноября сообщила пресс-служба «Водоканала» Петербурга.
В Шушарах завершили реконструкцию фонтана в сквере Николая Ивасюка на Первомайской улице.
Работники петербургского «Водоканала» сделали новые водопроводные и канализационные сети, выполнили облицовку бортов чаши фонтана гранитом. Так же фонтану создали декоративную цветную подсветку.
«Фонтан был построен более 30 лет назад. В последние годы он находился в аварийном состоянии и работал лишь периодически. Заработает фонтан уже в новом фонтанном сезоне», — пишет пресс-служба «Водоканала».
С 2019 года в городе реализуется программа по восстановлению городских фонтанов.