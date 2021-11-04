Дворцовый мост подсветят триколором в честь Дня народного единства

Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге в честь Дня народного единства на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского триколора.

«К Дню народного единства особое, индивидуальное украшение получили Дворцовый мост, Большой проспект Петроградской стороны. Этот праздник — один из главных в нашей стране. Он объединяет весь российский народ, напоминает о великой истории России и нашей общей ответственности за ее судьбу», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Световое оформление на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны будет работать с 16:55 четверга и до 8:25 пятницы.