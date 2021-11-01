Во Всеволожске жителям вернули холодную воду

Об этом сообщили 1 ноября в диспетчерской службе ОАО «Всеволожские тепловые сети».

Рабочие ликвидировали аварию на холодном водоводе в городе Всеволожске в Ленобласти, ее подача была возобновлена в 17:36 первого ноября.

Во Всеволожске с вечера субботы, 30 октября, в зданиях не было холодной воды. Без нее остались две школы, профилакторий, автотранспортное предприятие, автосервис, овощные базы, котельная, канализационная насосная станция, 11 многоквартирных и 279 частных домов.

На улице Комсомола во Всеволожске прорвало холодный водовод. Аварийная бригада проложила временный водопровод, но затем произошла еще одна утечка на соседнем участке трубы.