Петербургские власти отозвали согласования у уличных музыкантов

Об этом сообщили в ведомстве 1 ноября.

Комитет по культуре Петербурга отозвал согласования выступлений у уличных музыкантов на период локдауна. Ведомство ранее легализовало около 10 представлений с количеством менее 40 человек.

«В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований», — рассказали в пресс-службе.

В Петербурге в период нерабочих дней с 1 по 7 ноября открыты только театры и музеи. Уличные концерты на Невском проспекте собирали сотни человек, поэтому привлекли внимание СМИ, а затем и ведомства.





