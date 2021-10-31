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Суд в Петербурге отпустил женщину, которая снялась на фоне Исаакиевского собора

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© Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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В петербургском суде извинилась женщина, которая сфотографировалась в трусах на фоне Исаакиевского собора.

Об этом 31 октября сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. 

В Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих из-за фотографии в трусах напротив Исаакиевского собора. В Октябрьском районном суде города началось рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Ирины Волковой.

«Вину она признала, раскаялась. Против меры не возражала. Пояснила, что зарабатывает "шугарингом и бровями", иногда имеет 15 000 рублей в месяц, иногда 100 000 рублей, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в СПб приехала после майдана», — пишет пресс-служба.

Следствие просит для нее запрета определенных действий. О результатах слушания станет известно позднее. 

 

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