В Петербурге прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе в 2015 году над Синаем

Видеозапись службы была опубликована на странице благотворительного фонда «Рейс 9268» в социальной сети «ВКонтакте».

В Петербурге 31 октября прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. С момента теракта, в котором погибло 224 человека, прошло шесть лет.

В память о жертвах трагедии рейса 9268 авиакомпании «Когалымавиа» строится храм святого великомученика Димитрия Солунского. 31 октября в нем прошла поминальная служба.

«Мы сегодня открываем окончательно выстроенный и установленный мемориал "Сложенные крылья" в память о наших близких. Теперь они навечно здесь», - с этих слов начала траурную церемонию глава совета благотворительного фонда памяти погибших в авиакатастрофе "Рейс 9268" Ирина Захарова.