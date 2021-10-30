В первый день локдауна в Петербурге выстроилась очередь в Кунсткамеру

В Петербурге 30 октября с самого утра очереди в Кунсткамеру. В городе ввели локдаун, с сегодняшнего дня работают только музеи и театры.

Перед музеем в очереди стоит по двадцать-тридцать человек, охранник проверяет qr-коды или справки о медицинском отводе от вакцинации.

«Допуск в музей возможен только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе от вакцинации. Просьба приобретать билеты в музей по сеансам только на официальном сайте и кассах музея», - сообщает пресс-служба музея.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге введена нерабочая неделя из-за повышенных темпов заболеваемости коронавирусом.





