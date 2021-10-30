Петербуржец 13 часов выступал в суде с последним словом

Об этом сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

В Петербурге обвиняемый в мошенничестве выступал с последним словом более 13 часов. В Куйбышевском районном суде Евгений Парамонов настаивал на своей невиновности.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга удалился на приговор по уголовному делу в отношении Парамонова и других лиц. Евгений Викторович обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 000 000 рублей», — пишет пресс-служба.

Решение по делу судья примет 28 декабря 2021 года. Евгений Парамонов связан с самым объемным гражданским делом в Петербурге за последние 10 лет.





