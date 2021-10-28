На набережной реки Глухарки появилась экотропа

Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге появилась новая экотропа. Жители Приморского района теперь могут прогуляться над водой.

Проект реализован на Шуваловском проспекте. На территории находятся скамейки-качели и беседка-навес, созданы игровые площадки и места для занятий спортом. Подрядчик сохранил деревья и высадил новые — плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень.

Контракт о благоустройстве зоны отдыха был заключен в июле и обошелся в 90 млн рублей. До конца 2021 года на территории должно быть установлено освещение, а работы должны быть завершены.