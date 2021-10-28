Смольный: использование фальшивых QR-кодов приравнивается к подделке документов

Об этом рассказал 27 октября в ходе эфира во «ВКонтакте» вице-губернатор Борис Пиотровский.

Петербургские власти рассказали о том, что за фальсификацию QR-кодов можно сесть в тюрьму до двух лет, так как судить будут за подделку документов.

«Это 327-я статья — «подделка документов», срок до двух лет, 290-я статья — «получение взятки», срок до 12 лет (при крупном размере. — Прим.ред.), и статья 291-я — «дача взятки», тоже сроком до двух лет. Вот чем рискуют граждане, которые связываются с поддельными документами», — предупредил вице-губернатор города.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводят период нерабочих дней.