В Петербурге в нерабочие дни продолжат продавать алкоголь

Об этом сообщили в комитете по промышленной политике 27 октября.

Петербургские власти не будут ограничивать продажу алкогольной продукции по примеру Москвы. С 30 октября по 7 ноября спиртные напитки можно будет покупать так же, как и в обычные дни.

В Петербурге определяет положение антиковидное постановление городского правительства № 121. В отличие от Москвы, в нем не прописано то, что работать должны только те торговые точки, в ассортименте которых доля продуктов питания и других товаров первой необходимости составляет менее 30%.

«В Москве только товары первой необходимости. Поэтому у нас 121-е не запрещает алкомаркеты», — прокомментировали в ведомстве.