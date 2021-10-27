Вдову погибшего рэпера Картрайта выпустили из под стражи

Об этом 27 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вдове погибшего рэпера Энди Картрайта Марину Кохал поменяли меру пресечения. Городской суд Петербурга поместил девушку под домашний арест. Адвокаты обвиняемой указывали на волокиту следствия. В частности, упоминалось, что за последние восемь месяцев ни одного действия с Кохал не было проведено.

«Кохал избран домашний арест по 30.01.2022. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда», — пишет пресс-служба.

Расчлененное тело Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года. Обвинение до сих пор не определилось из-за чего умер репер.