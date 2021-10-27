Смольный: в Петербурге де-факто проживают до 7 млн человек

Об этом 26 октября заявил глава ведомства Дмитрий Чернейко на «Форуме стратегов 2021».

Петербургские власти рассказали, что фактическое количество горожан на 1 млн больше, чем указанное на переписи в 2019 году. Численность Петербуржцев вместо ожидаемой 5,4 млн постоянных жителей достигает 7 млн человек.

«Когда мы посмотрели, что же на самом деле на территории города имеет место быть, то увидели, что если по статистике у нас около 5,4 млн постоянных жителей (это данные 2019 года), то по нашим оценкам, движению людей, всему остальному, мы получаем 7 млн постоянного населения. И, поверьте, анализ, который делают коллеги из налоговой, больше склоняется к этой цифре», — сообщил председатель комитета на «Форуме стратегов 2021».