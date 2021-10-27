Следственный комитет будет проверять картину петербургского художника

Об этом 26 октября сообщается на сайте СК.

В Петербурге картину Кирилла Миллера «Живые и мертвые» будут проверять на оскорбительность. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства по Петербургу организовать проверку на предмет оскорбления ветеранов.

Пресс-служба СК пишет, что решение было принято «после обращений граждан и публикаций в СМИ, связанных с возможным оскорбительным характером образов на картине».

На картине «Живые и мертвые» изображены люди, которые несут портреты черепов и монстров. Работа выставлялась в галерее «Свиное рыло» в рамках «Г.К.Ч.П». Некоторые посетители нашли на картине отсылки к акции «Бессмертный полк». В интернете появилась фейковая информация о том, что работа якобы называется «Нетленный полк 2». Сам Кирилл Миллер назвал свою работу аполитичной.