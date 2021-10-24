В Петербургском суде отпустили врача, которого обвиняли в фиктивной вакцинации за деньги

Об этом 24 октября сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
В Петербурге суд вынес меру пресечения врачу, обвиняемому в организации фиктивной вакцинации за деньги. Раджабу Мирзеханову запретили покидать город, общаться со свидетелями и использовать Интернет.
Приморский районный суд не стал заключать под стражу врача общей практики поликлиники № 31 Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Следствие просило арестовать Мирзеханова.
«Совокупности доказательств, подтверждающих необходимость избрания Мирзеханову стражи и невозможности достижения целей предварительного расследования и судопроизводства путем применения менее строгой меры, суду не представлено», – говорится в сообщении.