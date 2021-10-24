«Ленсвет» восстановил освещение в двух районах Петербурга

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба организации.

В Петербурге «Ленсвет» восстановил половину электросети после шторма, который обрушился на город 22 октября.

Стихия причинила самый большой ущерб Курортному району. К вечеру 23 октября большой объем работ был проделан на Приморском шоссе, улицах Сестрорецка, Парголово и Левашово. Все еще обесточены Реппино, Комарово и Зеленогорск.

На данный момент ликвидировано больше 160 обрывов из-за упавших деревьев и обработаны сотни заявок. Светло стало на 77 участках, но на 90 адресах работы не завершены.

«Приносим извинения за временные неудобства. Делаем все возможное, чтобы восстановить работу светильников в полном объёме в кратчайшие сроки», — рассказали в «Ленсвете». При обнаружении сломанных опор, свисающих проводов и погасших светильников следует сообщать в диспетчерскую службу организации по номеру 312–95–94.





