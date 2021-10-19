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В Петербурге в КВЦ «Экспофорум» открылись сразу два транспортных форума

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© Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту

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В Петербурге проходят сразу два события на транспортную тематику: V международный инновационный форум пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» и II международный форум транспортной инфраструктуры.

В Петербурге с 18 по 20 октября проходят сразу два мероприятия дорожно-транспортной отрасли. В 2021 году власти города решили объединить V Международный инновационный форум пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» и II Международный форум транспортной инфраструктуры.

Гости в КВЦ «Экспофорум» посещают деловую и выставочную части, в которой представлены инновационные проекты транспортных компаний Петербурга.

 

«В этом году было принято решение объединить два значимых события транспортной отрасли - Международный инновационный форум пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» и II Международный форум транспортной инфраструктуры. Это правильное решение, ведь совершенствование системы общественного транспорта сопряжено с качественным развитием транспортной инфраструктуры. Только полная синергия обеспечит формирование качественной городской среды, позволит создать комфортные условия для жителей Санкт-Петербурга», —  рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Комитет по транспорту представил на своем стенде  юбилейный дизайн единого электронного билета «Подорожник», посвященный 10-летию карты. ГУП «Пассажиравтотранс» показал макет парка на 400 электробусов, который планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Так же стало известно, что комитет по транспорту планирует оснастить комплексами умной остановки наиболее напряженные пересадочные узлы Петербурга. 

АО «Третий парк» на своем выставочном стенде представило автобус на газовом топливе марки ЛИАЗ на СПГ и макет газозаправочной станции для заправки автобусов с сжиженным природным газом. 

ООО «ПК Транспортные системы» представило трамвай повышенной пожарной безопасности с алюминиевым кузовом. Он оснащен уникальной системой радиоинформирования и звукового ориентирования, разработки петербургской компании «Говорящий город».

Разработки постепенно будут вводиться в транспортную систему Петербурга.

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