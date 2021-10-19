В Петербурге презентовали беспилотный трамвай

Макет трамвая показали 19 октября в рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT.

В Петербурге ГУП «Горэлектротранс» на своем стенде презентовал беспилотный трамвай. Он был создан при сотрудничестве с Научным центром мирового уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» и Центром национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) .

«Макет <...> представляет собой городскую трассу трамвайных путей, где две модели трамвая двигаются по установленному маршруту, совершают остановки по расписанию, ведут мониторинг дорожной ситуации и автоматически избегают аварийных ситуаций», — пишет пресс-служба.

Так же на форуме ГУП «Пассажиравтотранс» показал макет парка на 400 электробусов, АО «Третий парк» представил автобус на газовом топливе и макет газозаправочной станции