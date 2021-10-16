В Петербурге создадут 6 лабораторий в вузах для молодых ученых

Об этом 16 октября рассказали журналистам в пресс-службе Смольного.

В четырех петербургских университетах откроют новые научные лаборатории. ЛЭТИ, ИТМО, Политех и Институт проблем машиноведения получат 90 млн из федерального бюджета на их создание в рамках конкурса Министерства науки и высшего образования РФ.

В Политехническом университете Петра Великого будет создана лаборатория «Цифровое моделирование индустриальных систем». В Институте проблем машиноведения Российской академии наук ― лаборатория «Адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределенными системами».

«В университете ИТМО откроются "Лаборатория композитного искусственного интеллекта» и "Лаборатория интеллектуальных технологий в инфохимии». В ЛЭТИ - «Мобильные интеллектуальные системы» и «Лаборатория фундаментальных основ построения интеллектуальных систем», ― рассказывает пресс-служба.