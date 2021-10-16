Павильон «Тропический дом» открылся в Ленинградском зоопарке

Об этом пишет 15 октября в Instagram пресс-служба зоопарка.

В Ленинградском зоопарке открылся павильон «Тропический дом». Посетители могут увидеть обезьян, попугаев, ленивцев и патагонских зайцев и других теплолюбивых животных, а еще яркие экзотические растения и цветы.

«Сейчас в нашем зоопарке вновь работает одна из самых ярких и теплых экспозиций – «Тропический дом». Здесь можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и тёплый влажный воздух», — пишет пресс-служба.

«Тропический дом» открыт ежедневно с 11:00 до 17:45.