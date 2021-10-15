Петербуржцы смогут купить брелоки «Подорожник» на форуме «СмартТранспорт»

Об этом 15 октября сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В честь 10-летия карты «Подорожник» были выпущены новые юбилейные карты и брелок «Подорожник». В Петербурге с 18 по 20 октября пройдет Международный форум «СмартТранспорт» в КВЦ «Экспофорум», на котором можно будет приобрести новинки.

Так же продукцию будут продавать с 18 октября во всех кассах метрополитена, в офисах и киосках «Организатора перевозок».

Пресс-служба компании рассказала об особенностях юбилейных карт и брелока «Подорожник»: «Они оформлены с использованием элементов из ранее выпускавшихся электронных билетов. В левой части карты присутствует изображение травы подорожника и божьей коровки. А в правой части – силуэты знаковых зданий Петербурга».

В рамках проведения Международного форума «СмартТранспорт» 18 октября в 16:30 в КВЦ «Экспофорум» пройдет встреча с коллекционерами проездных билетов. Организаторы расскажут об истории развития «Подорожника», о нереализованных макетах электронных карт и сообщат о готовящихся к реализации проектах. Вход бесплатный.