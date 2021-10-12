В Петербурге нашелся кот Ося из музея Анны Ахматовой

Об этом 12 октября сообщили в социальных сетях учреждения.

В петербургский музей Анны Ахматовой вернули кота Осю. Животному уже 16 лет, поэтому Ося должен два раза в день принимать лекарства, наблюдаться у ветеринара и правильно писаться.

«Мы будем обращаться к ветеринару, но сейчас главное, что Ося отдыхает дома в тепле», — радуются в музее.

Осю унесла неизвестная девушка ночью 9 октября. Спустя три дня она позвонила в музей и сообщила, что кот у нее дома и сотрудники учреждения могут забрать его.

«Благодаря вашей поддержке наш крик о помощи облетел весь город!» — говорится в сообщении музея.