Ректор СПБГУП Запесоцкий отчислил студента кафедры актерского искусства

Об этом говориться в документе, опубликованном на сайте вуза.

Ректор СПБГУП Александр Запесоцкий отчислил студента кафедры актерского мастерства. Ранее с молодыми людьми с третьего курса у него был конфликт, так как учащиеся в пандемию снимали для занятий сцену в театре Поколений.

Глава университета Профсоюзов поручил создать комиссию, чтобы провести процедуры «по расследованию инцидентов, организованных студентами».

Конфликт начался с того, что Запесоцкий предложил студентам ультиматум: отчисляться или подписывать заявление с просьбой через вуз вернуть отданные уволенным преподавателям по актерскому мастерству Левицким деньги. Инициатива ректора подать жалобу на педагогов, которые обучали их по специальности, не была встречена с энтузиазмом, одна девушка упала в обморок.

Глава СПБГУП сказал, что видео с обмороком было актерской игрой и оценил ее как «неубедительную, недостоверную, художественно убогую».