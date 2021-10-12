Полиция ищет источник фейка о десяти стрелках в петербургских школах

Об этом 12 октября рассказали в Комитете по образованию Петербурга.

Информацию о десяти стрелках, которые якобы должны были прийти в школы и колледжи Петербурга проверяет полиция. Ранее в соцсетях появился список из семи школ, где будто бы может произойти шутинг.

«Комитет по образованию проводит разъяснительную работу с образовательными учреждениями и просит классных руководителей, а также представителей родительских комитетов использовать для информирования родителей только официальные источники. Все сообщения, связанные с угрозой безопасности и жизни обучающихся руководство образовательных учреждений отрабатывает совместно с правоохранительными органами», – сообщили в ведомстве.