Петербургским школьникам продлили осенние каникулы до 8 ноября

Об этом 12 октября сообщил городской комитет по образованию.

В Петербурге школьникам продлили осенние каникулы до двух недель. Дети и подростки смогут отдыхать с 25 октября по 8 ноября.

Ведомство решило продлить каникулы, поскольку День народного единства в этом году приходится на середину недели. Кроме того, все будут отдыхать 4 и 5 ноября, в четверг и пятницу. Далее следуют календарные выходные, поэтому первую неделю ноября также решили сделать каникулярной.

Ежегодно школьники отдыхали с 25 октября по 3 ноября.