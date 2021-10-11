За 2021 год «Ленэнерго» 19 раз штрафовали за граффити на трансформаторных будках

Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе «Россетей Ленэнерго».

Компанию «Ленэнерго» за девять месяцев 19 раз оштрафовали за несогласованные граффити на трансформаторных подстанциях. Общий убыток из-за рисунков за 2021 год составил 4,5 миллиона рублей. Ещё пять миллионов компания потратила на ремонт и восстановление первоначального вида объектов.

Пресс-служба рассказала, что в компания не имеет права согласовывать граффити. «Вопрос согласования нанесения граффити на здания и сооружения в Петербурге находится в компетенции комитета по градостроительству и архитектуре — именно к данному уполномоченному органу исполнительной власти города следует обращаться авторам и инициаторам художественных проектов. В том числе — для уточнения порядка упрощенной процедуры согласования нанесения граффити на объекты, расположенные на территории города», — рассказали в компании.

Ранее сын певца Игоря Талькова защищал от закрашивания портрет своего отца на трансформаторной будке. В компании сказали, что если он и другие инициаторы рисунка его согласуют, то граффити никто не тронет.