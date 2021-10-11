Петербургскую учительницу уволили за то, что она вела закрытый блог о секспросвете

В Петербурге учительница в свободное от работы время вела блог о секспросвете для взрослых. Страница в Instagram была закрыта и на ней стояла маркировка 18+, но родители детей все равно пожаловались в администрацию школы при Консерватории им. Римского-Корсакова и учительницу по биологии попросили уволиться.

Девушка рассказывает, что к ней не было претензий по поводу учебного процесса и ей нравилось работать педагогом. Она не отходила от школьной программы и у нее были хорошие отношения с подростками. Дети написали в администрацию письмо с просьбой вернуть учительницу спустя сутки после ее увольнения.

Администрация поставила перед педагогом выбор: удалить блог или написать заявление по собственному желанию. Учительница отказалась удалять блог, на который она потратила много сил и ей пришлось уйти из школы.

«Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — поделилась эмоциями девушка.