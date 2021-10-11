Огранизаторы свалки опасных отходов в Петербурге не понесли наказания

Об этом 11 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С организаторов свалки 374 тонн опасных отходов в промышленной зоне «Обухово» сняли судимость и наказание. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин подписал указ об амнистии, под нее попали подсудимые и дело против них прекратили.

Четверо мужчин незаконно размещали и хранили за деньги отходы IV-V классов опасности, содержащие опасные химические вещества. Они принесли ущебр государству не менее чем на 2 млрд рублей, так как за пять месяцев преступная группа закопала в землю Петербурга свинец, мышьяк, ртуть и бенз(а)пирен. Больше эту территорию невозможно использовать. За время работы мужчины получили более 15,2 млн рублей.

«В соответствии с пп.4 и 12 Постановления Государственной думы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 24.04.2015 суд освободил всех от назначенного наказания, и снял с них судимость», — пишет пресс-служба.