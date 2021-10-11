Техническое оснащение половины школьных столовых Петербурга не соответствует современным стандартам

Руководитель Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков дал развёрнутое интервью изданию «Деловой Петербург», в котором рассказал о состоянии сферы школьного и дошкольного питания в городе. В частности, были обозначены наиболее характерные проблемы, носящие системный характер и требующие комплексного подхода для их решения.

Глава УСП отметил, что на сегодняшний день 98% школ Петербурга перешли на аутсорсинг – организацией работы пищеблоков занимаются сторонние специализированные компании. Преимущественно это частные предприятия, но в нескольких районах продолжают работать принадлежащие городу комбинаты. В то же время петербургские детские сады предпочитают держать штат собственных поваров. Только 40% учреждений дошкольного образования работают со сторонними операторами питания, но их число постепенно растёт, отметил Барабанщиков.

Управление социального питания на постоянной основе силами своих специалистов осуществляет контроль пищеблоков всех школ и детских садов города. При проверках качество предоставляемых детям услуг изучается всесторонне: условия приготовления и приёма пищи, наличие сопроводительной документации, качество продуктов и конечных блюд, техническое оснащение пищеблоков и комбинатов. Последний аспект является одним из самых проблемных. На половине проверяемых объектах есть недооснащение, нехватка производственных и складских площадей.

«Пожалуй, из наиболее часто встречающихся замечаний по организации питания можно отметить проблемы с недостаточным оснащением производственным и технологическим оборудованием, недостатком необходимых производственных и складских площадей. Эти замечания есть почти в половине пищеблоков», - рассказал руководитель УСП.

Кроме того, каждое третье соцучреждение Петербурга сталкивается с поставками низкокачественных продуктов, не соответствующих контрактным требованиям. А на каждом четвёртом пищеблоке блюда готовятся с нарушением рецептуры и технологических карт.

Низкий уровень технического оснащения школьных столовых подтверждается проверками других надзорных ведомств. Одним из самых показательных примеров этого года стал рейд специалистов Роспотребнадзора по школам Адмиралтейского района. Они выяснили, что продукты и готовые блюда развозятся по районным школам на обычных грузовых автомобилях, в грязных кузовах без соблюдения какого-либо температурного режима. Машины банально не пригодны для таких целей.

Во многих проверенных школьных столовых из-за недостатка места грязная посуда находилась на одних столах с готовой к раздаче пищей. Недовес блюд достигал 30%, при этом они не соответствовали нормам энергетической ценности, готовились с нарушением рецептуры, на столы детям получившаяся субстанция подавалось уже остывшей.

Статистика проверок подтверждает слова чиновника. Более того, в ходе проверки Роспотребнадзор выяснил, что на самом деле школы обслуживала не фирма «Лимак-Нева», выигравшая контракты, а комбинат «Артис-детское питание», крупнейший частный оператор детского социального питания Петербурга. Только в текущем году у него заключена почти 1 тысяча контрактов со школами, детскими садами и больницами Петербурга.

Таким образом наличие вполне конкретных проблем в сфере петербургского соцпита выявляется ключевыми надзорными структурами города.

Однако главной задачей Управления социального питания является не столько выявление нарушений, сколько выстраивание эффективной, стабильной и перспективной системы соцпита. Как следует из интервью, это понимают, и в управлении соцпитания.

«По итогам специалистами управления составляются рекомендации по улучшению качества организации питания. Они направляются стороне заказчика для оперативного реагирования и недопущения снижения качества услуг. Но скорее наша цель не только выявить, а предотвратить возможные риски при организации питания. Сейчас многие операторы уже оценили такой формат и готовы слышать рекомендации управления, когда они объективны и действительно помогают в ежедневной работе», – отметил Барабанщиков.

Окончательное решение обозначенных проблем глава УСП видит в сотрудничестве с комбинатами, которые пришли на рынок не за сиюминутной выгодой, а готовы работать на перспективу. Но главная проблема заключается в том, что на выстраивание качественной и эффективной системы социального питания у властей Петербурга остался лишь год – такой срок обозначил президент Владимир Путин для решения всех системных проблем со школьным питанием во всех регионах России. В таких обстоятельствах Алексей Барабанщиков считает, что для городских властей настало время для принятия решительных мер.

«Без решительных действий мы можем не успеть за развитием системы социального питания в стране и продолжим лишь увеличивать риски», – заявил руководитель УСП.

Прислушается ли Смольный к рекомендациям главы профильного управления – пока не ясно. На сегодняшний день власти города не предпринимали каких-либо заметных мер по наведению порядка в сфере школьного питания Петербурга.