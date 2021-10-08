Петербурге стало в четыре раза меньше безработных по сравнению с 2020 годом

Об этом сообщили в Смольном 8 октября.

В Петербурге уровень безработицы снизился почти в четыре раза по сравнению с прошлым, 2020 годом. Количество вакансий достигло 50 тысяч предложений, число выросло почти вдвое. Людей не хватает в строительстве, недвижимости и производственной отрасли и в организациях сферы гостеприимства.

«В Петербурге один из самых низких уровней безработицы в стране. Этого удалось добиться за счет открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать свое дело. Кроме того, мы создали условия для временной занятости наших жителей и расширили меры социальной поддержки, направленные на повышение доходов малоимущих горожан», — сказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас в Петербурге один из самых низкий уровней безработицы в стране.