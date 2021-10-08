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На Литейном хотели закрасить граффити с портретом Талькова, но сын певца пришел его защитить

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© Фото: https://vk.com/spblogger

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Сын певца Игоря Талькова помешал сотрудникам «Ленэнерго» закрасить портрет его отца на трансформаторная будке.

В Петербурге на Литейном проспекте нарисовали портрет певца Игоря Талькова на трансформаторной будке. По регламенту, она должна быть голой, поэтому сотрудники «Россети Ленэнерго» прибыли закрались изображение. Сын советского исполнителя лично пришел защищать портрет и не дал рабочим к нему приблизиться.

«В настоящее время «Россети Ленэнерго» приводят фасад трансформаторной подстанции в регламентный вид в соответствии с требованиями постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга. Компания «Россети Ленэнерго», как собственник объектов, не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном порядке», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Позже сын певца извинился перед компанией.

 

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