Петербургские ученые выловили 10-летнего европейского угря

Об этом сообщает 8 октября зоолог Павел Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

Петербургские ученые в Финском заливе в районе дамбы у Кронштадта выловили европейского угря. Это редкая рыба, численность которой за последний век сократилась почти в 100 раз. Вид находится на грани исчезновения.

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии выловили 10-летнего европейского угря, который плыл в Саргассово море продолжить свой род.

«Невероятно: живет рыба в пресной воде, а нерестится — один раз в жизни — в солёной, и исключительно в Саргассовом море, проделывая путь длиной до 10 тыс. км», — рассказывает зоолог, объясняя, что это «самая длинная, протяженная миграция среди всех рыб нашей планеты».