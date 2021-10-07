На сервисе для сообщений о фальсификации участия в выборе УК больше 100 обращений от петербуржцев

Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городской жилищной инспекции.

На Госуслугах в тестовом режиме заработала форма обращений для петербуржцев. Местные жители могут пожаловаться на фальсификации при выборе управляющей компании. Сервис создан для того, чтобы граждане могли без бюрократии оставлять отзыв на происходящие нарушения. За первую неделю поступило уже более ста обращений.

«Данная упрощенная форма сообщения о фальсификации документов общего собрания даст возможность жителям избегать длительных судебных разбирательств в тех случаях, когда предусмотренный законом кворум собрания фактически инициаторами собрания не соблюдается», — говорится в сообщении жилинспекции.

Отправить жалобу могут зарегистрированные на Госуслугах пользователи.